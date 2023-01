Prišiel Evenepoel a dobrá pozícia bola fuč. Sagan však zabojoval

Peter Sagan si pripísal už piate umiestnenie v najlepšej desiatke. Tentokrát sa dostal do šprintu neskoro a musel sa uspokojiť so šiestym miestom.

Ešte 350 metrov pred cieľom to so Saganom vyzeralo veľmi zle a zdalo sa, že tentokrát sa neprebojuje ani do najlepšej desiatky. Napokon však zabojoval, našiel si miesto pre špurt a vytiahol to na šieste miesto.

Napokon v mimoriadne tesnom závere vypálil favoritom rybník Sam Welsford z tímu DSM, pre ktorého je to iba druhé profesionálne víťazstvo.

VIDEO: Záverečný špurt 6. etapy pretekov Vuelta a San Juan 2023