Roglič si pripísal víťazný hetrik a ovládol Tirreno - Adriatico, Sagan zaostal

"Bolo to celkom nervózne. Veľa jazdcov bolo v hre, rozdiely v priebežnej klasifikácii boli malé, no napokon sa mi to podarilo ustáť. Som na dobrej ceste vyhrať celkové poradie, ale istý si budem až po nedeľnej etape. Už sa mi raz podarilo stratiť vedenie v záverečný deň," citoval Rogliča špecializovaný portál cyclingweekly.com.

Slovák Peter Sagan z tímu TotalEnergies o etapové víťazstvo nebojoval. Do cieľa prišiel na konečnom 144. mieste s bezmála 25-minútovou stratou.

VIDEO: Posledný kilometer 6. etapy Tirreno - Adriatico 2023