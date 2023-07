Experti sa mýlili a taktike pelotónu sa čudoval aj Sagan: Čo od toho čakali?

BRATISLAVA. Je to večná otázka pred rovinatou etapou v záverečnom týždni jednej z troch Grand Tour. Budú mať unavené šprintérske zostavy ešte dostatok síl na to, aby stiahli únik a mohli ich lídri bojovať o víťazstvo? Inak tomu nebolo ani pred 18. etapou tohtoročnej Tour de France. Experti Eurosportu v tom mali jasno. Hneď štyria sa dokonca zhodli aj na mene víťaza - v šprinte mal podľa nich uspieť držiteľ zeleného dresu Jasper Philipsen. Avšak, zmýlili sa. Pelotón to nestihol. Úniku dal síce len malý náskok, nechcel nič podceniť, v posledných 20-30 kilometroch išiel ohromené tempo, ale napriek tomu tesne prehral.

Prekvapujúcim víťazom sa stal Dán Kasper Asgreen. "Znamená to pre mňa veľmi veľa. Mám za sebou náročné obdobie. Po páde na Okolo Švajčiarska som vlani musel odstúpiť z Tour. Bola to dlhá cesta. Toto víťazstvo by som chcel venovať všetkým, ktorí mi pomohli," povedal. Asgreen: Neodpisoval som nás V prvom súťažnom bloku by sa niečo podobné takmer určite nestalo. Šprintérske tímy sú vtedy plné síl, túžia po úspechu a zväčša menej početný únik v rovinatom profile hravo dobehnú, kedy si zaumienia. Takéto etapy často pripomínajú hru mačky s myšou. Pred štvrtkovou etapou platilo, že od roku 2011 sa na Tour de France až 84 percent rovinatých etáp skončilo hromadným šprintom. Tentokrát tomu tak nebolo.

"Neverím tomu, čo sme teraz videli. Kasper Asgreen je víťaz. Bol tam bočný vietor, kruhové objazdy, a tak som vedel, že to bude tesné. Klobúk dole. Šprintérske tímy to dnes nezvládli," povedal Adam Blythe, ktorý patril medzi expertov, ktorí tipovali výhru Philipsena. Asgreen sa dostal do úniku s ďalším vynikajúcim časovkárom Victorom Campenaertsom a debutantom na Tour Nórom Jonasom Abrahamsenom. Dán priznal, že to nebola ideálna situácia a bol by radšej, keby boli v úniku šiesti, siedmi či ôsmi. Necelých 60 kilometrov pred cieľom sa k nim pridal Pascal Eenkhoorn, no aj tak boli ich šance na úspech veľmi nízke.

Rodák z Koldingu, ktorý bol aktívny aj v predošlých etapách, však neskladal zbrane a veril, že by sa mohol prejaviť faktor tretieho týždňa. "Každý išiel do tejto etapy po veľmi ťažkých týždňoch a aj v minulosti sme videli, že menšie skupiny dokázali zdolať šprintérske tímy. Neodpisoval som nás. Bola to taká tímová časovka. Bez Pascala, Victora a Jonasa by som to nedokázal. Myslím si, že všetci by sme si toto víťazstvo zaslúžili," priznal. VIDEO: Zostrih 18. etapy Tour de France 2023