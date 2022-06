Mladému Nórovi v závere vyšiel risk a vyhral etapu, Sagan zaostal

Správu aktualizujeme

AESCH. Nórsky cyklista Andreas Leknessund sa stal víťazom 2. kopcovitej etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu DSM triumfoval na trati z Küsnachtu do Aeschu dlhej 199 km s náskokom 33 sekúnd pred Talianom Albertom Bettiolom.

Bettiol prišiel do cieľ s víťaznou grimasou, no to ešte netušil, že pred ním osamotený prišiel do cieľa 23-ročný Leknessund.