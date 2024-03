Šéf zväzu prezradil Saganove plány. Možno bude štartovať na pretekoch Okolo Slovenska

Tridsaťštyriročný Sagan už síce oficiálne ukončil kariéru na ceste a presedlal do terénu v snahe vybojovať si účasť na OH 2024 v Paríži, ale nie je to celkom pravda.

Zúčastní sa aj spoločného šampionátu Česka a Slovenska

Pridal aj zaujímavé novinky aj pre slovenských fanúšikov: "Pokiaľ mám správne informácie, okrem pretekov Okolo Maďarska by mal v tíme Pierre Baguette Cycling absolvovať aj dve jednorazovky v Slovinsku ešte koncom tohto mesiaca.

Neskôr by mal ísť aj na spoločný šampionát Česka a Slovenska a taktiež má v pláne aj preteky Okolo Slovenska, čo by bolo vzhľadom k jeho obrovskému fanklubu, ktorý ho roky podporoval aj na pretekoch v zahraničí, skvelé. Bola by to akási rozlúčka so slovenskými fanúšikmi, veľký 'bajkfest'.

Percentuálne by som to odhadol na 60 ku 40, že Sagan sa tento rok predstaví na Okolo Slovenska. Viac-menej to má v pláne, ale kalendár športovcov sa môže veľakrát z rôznych dôvodov zmeniť."