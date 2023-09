ONLINE: Vuelta a Espaňa 2023 dnes (17. etapa, cyklistika, LIVE)

ALTU DE L'ANGLIRU. Cyklistické preteky Vuelta a Espaňa 2023 pokračujú stredajšou 17. etapou, ktorá je kategorizovaná ako horská.

Pretekárov čaká kratšia, 124-kilometrová trať, no o to náročnejšie bude posledné stúpanie až do cieľa, ktoré meria 12 kilometrov, no väčšia časť má sklon viac ako 20 percent.

Celkovo tak cyklisti len na tomto kopci nastúpajú vyše 1 500 výškových metrov. Okrem tejto špeciálnej kategórie čakajú na cyklistov aj dva stúpania 1. kategórie, celkovo aj s nimi nastúpajú vyše 3 000 výškových metrov.