Zdolal viaceré esá, veľa to pre neho znamená. Štoček získal zelený dres

/zdroj: cycling-info.sk/

"Keď som videl počasie pred etapou, tak som si myslel, že nastanú zmeny. Myslel som si, že celkové poradie bude neutralizované a ostatné súťaže ostávajú, ale napokon sa rozhodlo inak. Potom, ako sme prešli pár okruhov, si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie.

Na okruhu bola zákruta za zákrutou, množstvo kanálov, rôzna kvalita asfaltu či koľajnice. Navyše, bol tam úsek na klzkých kockách, takže to bolo jedno z tých lepších rozhodnutí.

Bodovačka je pre mňa aj tím veľkým úspechom. Dosiahli sme to najväčších tohtoročných pretekoch. Veľa to pre mňa znamená. Momentálne to ešte veľmi nevnímam, ale zajtra mi to dôjde. Som spokojný so svojim výkonom. Nedostal som to zadarmo.

Bol som pripravený bojovať aj v poslednej etape na šprintérskych prémiách. Za tú aktivitu je to podľa mňa zaslúžené. Zisk tohto dresu nebol cieľom. Chcel som ísť do únikov a obliecť si nejaký dres, ale nebol to cieľ. Pracovali sme s viacerými variantami a napokon vyšlo toto.

Som veľmi rád za to. Teraz nás čaká klasika Rund um Köln a následne etapové preteky Okolo Estónska. Radi by sme získali UCI body. V tejto sezóne by som chcel vyhrať nejaké UCI preteky. To by bolo skvelé. Chcem sa naďalej ukazovať aj na veľkých pretekoch."