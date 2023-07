VIDEO: Cavendish má skrutky v kľúčnej kosti, zotavuje sa. Tím chce, aby ďalej pretekal

"Pochopiteľne, nebol to ideálny spôsob, ako ukončiť Tour de France, no aj to patrí ku kráse a brutalite cyklistiky!

"Škoda, že mu to nevyšlo. Keď má niekto odísť takýmto štýlom, nie je to pekné. No taká je, bohužiaľ, cyklistika," povedal po etape.

No cítil som sa neskutočne povznesený vďaka všetkým vám krásnym dušiam, ktoré ste so mnou zdieľali moju cestu," uviedol na Instagrame, kam pridal aj video z nemocničnej postele po operácii.

Nezaslúži si smutný odchod

Chirurgický zákrok podstúpil na pravej kľúčnej kosti, ktorú si zlomil aj v roku 2014. Stal sa to v špurte hneď 1. etapy Tour, ktorá ten rok štartovala na jeho domácej pôde vo Veľkej Británii.

"Bude to trvať trochu dlhšie ako štandardne pár týždňov pri kľúčnej kosti kvôli skrutkám, ktoré tam boli po predchádzajúcom zranení. No stále je to výhľad len na niekoľko týždňov, takže všetko dobré," uviedol.

Pre Cavendisha to však nakoniec nemusí byť posledná Tour. Takýto smutný odchod preňho nechce ani jeho súčasný tím Astana, s ktorým má zmluvu do konca roka, a preto mu už predčasne ponúkol predĺženie.

Samotný pretekár sa k ponuke nevyjadril a ak by sa stihol dať dokopy, poriadnu rozlúčku by mohol absolvovať ešte na niektorých pretekoch v závere sezóny: "No teraz je čas na rehabilitáciu. Poďme na to!"