Svrček prekvapil aj sám seba. V závere etapy hral dôležitú rolu

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od začiatku sa išlo vo vysokom tempe. Tých, čo stratili kontakt už v úvodnom stúpaní, čakal dlhý deň v náročnom profile.

Netrvalo dlho a pelotón sa rozdelil, no bitka o únik trvala takmer dve hodiny. Belgický tím Quick-Step Alpha Vinyl pomohol Ethanovi Vernonovi získať body do súťaže o zelený dres, no hlavným cieľom bolo udržať si ten žltý.

V pozícii vyzývateľa bol tím Jumbo-Visma, ktorý najmä pri stúpaní na Dobšinský kopec (6,6 km, sklon 5,2 %) chcel pretriediť hlavnú skupinu.