Na Slovensko mieri veľké meno. So Saganom sa príde rozlúčiť dvojnásobný majster sveta

Alaphilippe je víťazom podujatia ešte z roku 2018. V tom roku zvíťazil v etape na Štrbské pleso. Preteky Okolo Slovenska budú zároveň rozlúčkou Petra Sagana so slovenskými fanúšikmi.

BRATISLAVA. Dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe sa zúčastní 68. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Preteky sa uskutočnia od 26. do 30. júna.

"Je to jeden z mojich tohtoročných vrcholov, keďže sú to domáce preteky a budem tam mať priateľku, rodinu a kamarátov. Veľmi sa teším a s tímom sa pokúsim zopakovať minuloročné výsledky," uviedol.

Majster sveta z rokov 2020 a 2021 by mal aj tento rok patriť k najväčším favoritom na triumf, okrem neho je v belgickom tíme aj celkový víťaz z roku 2022 Josef Černý i slovenský talent Martin Svrček.

Trojnásobný majster sveta sa tento rok lúči so svojou kariérou a tak nepatrí medzi favoritov, no organizátori dúfajú, že by mohol zabojovať v jedenej z etáp.

"Peťo sám povedal, že aj keď sa postupne pripravuje, že neočakáva víťazstvo a príde sa hlavne rozlúčiť so slovenskými fanúšikmi. Veríme, že budú veľké davy," povedal riaditeľ pretekov Peter Privara.