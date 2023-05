So Saganom zviedol veľké súboje. Po sezóne Belgičan ukončí kariéru

"Končí sa úžasné dobrodružstvo a som z toho trochu smutný. Bolo veľmi ťažké spraviť takéto rozhodnutie, ale keď sa pozriem spätne do zrkadla, som extrémne hrdý na moje úspechy. Každý deň som do toho dával všetko a nič neľutujem.

"Greg van Avermaet je skutočný šampión. Vďaka nemu sme sa v roku 2021 prvýkrát dostali na pódium na pretekoch Okolo Flámska.

Jeho angažovanosť, profesionalita a ľudské hodnoty boli pozoruhodné. Je príkladom pre celý náš tím. Zanechal v nás stopu ako športovec aj ako muž.

Vieme, že až do svojich posledných pretekov urobí maximum pre to, aby vystupoval v drese nášho tímu a my spravíme všetko pre to, aby sme ho v tomto cieli podporili," povedal Vincent Lavenu, generálny manažér AG2R Citroën.