Najväčší talent? Slovenka môže dosiahnuť unikátny úspech. Tri medaily z troch MS

Kým v Holandsku čaká napríklad mužov elite celkové prevýšenie len 1200 metrov na 222 km, vo Švajčiarsku v boji o dúhový dres to bude vyše 4500 metrov na 274 km.

Martin Svrček pred rokom senzačne vybojoval na náročnej trati MS bronz v kategórii do 23 rokov a svoje umiestnenie bude obhajovať. Vzhľadom na profil trati to však bude preňho veľmi náročná úloha.

Napríklad na ME vlani vybojovala 6. miesto. Na domácej scéne už zdoláva aj seniorky. Na šampionáte si vybojovala oba tituly – v cestných pretekoch i v časovke.

V jednej sezóne tak má dve medaily z dvoch rôznych disciplín. V septembri môže zbierku úspechov ešte rozšíriť.

Bol by to zrejme unikát, keďže tri medaily z troch rôznych disciplín v jednom roku nezískal ani taký univerzál ako Mathieu van der Poel. Holanďan v jednej sezóne dokázal ropvnako uspieť maximálne vo dvoch disciplínach. Celkovo však má z MS a ME 24 medailí.

Kubiš má potenciál aj v kopcoch

V kategórii elite sa pokúsi výbornú formu využiť Lukáš Kubiš, ktorý prežíva životnú sezónu. Po prestupe do tímu Elkov v tomto roku nazbieral už 7 víťazstiev.

„Veľmi ma prekvapil aj tým, aký potenciál má v kopcoch. Po zmene tréningu sa výrazne zlepšil v kopcoch a celkovo jeho úroveň stúpla. Je taký dobrý, že až sa bojím nejako viac zintenzívniť jeho zaťaženie. Obrovským spôsobom sa mu zvýšil štandard, aeróbna rýchlosť a trénuje viac, asi tak o tretinu. Nebýva taký unavený, ako býval predtým,“ hovoril o Kubišovom progrese tréner Otakar Fiala.