Cavendish je s otáznikom. Kto príde na preteky Okolo Slovenska?

Žilinčan si tento rok zvolil pred svetovým šampionátom iný program prípravy. Posledné dni bol na sústredení v Amerike. V piatok a v nedeľu štartuje na dvoch klasikách v Kanade a odtiaľ cestuje priamo do Austrálie.

„Ahojte, fanúšikovia cyklistiky. Chcel by som vás pozvať na preteky Okolo Slovenska. Aj keď sa ich tento rok nezúčastním, pretože mám iné povinnosti, určite príďte. Uvidíte dobrú šou,“ pozval Sagan fanúšikov na preteky.

Hlavným ťahákom pretekov mal byť bývalý majster sveta a veľký rival Petra Sagana Mark Cavendish. Quick-Step ho zaradil do nominácie na preteky.

Aj bez trojnásobného majstra sveta by 66. ročník pretekov mal mať cveng, hoci tento rok nie je taká silná štartová listina ako vlani.

Peter si zvolil takúto prípravu. Máme však prísľub, že v budúcom roku by mal na Okolo Slovenska prísť,“ uviedol športový riaditeľ Okolo Slovenska Ľudovít Lučanič.

„Vedenie tímu aj sponzor TotalEnergies mali veľký záujem o to, aby Peter na Okolo Slovenska štartoval, ale manažér dal Peťovi možnosť, aby si sám zvolil svoj program.

„Potešilo nás to. Lenže pred pár dňami doplnil tím do nominácie ďalšie meno. Znovu je to šprintér Ethan Vernon,“ uviedol pokračoval Lučanič.

Organizátori tušili, že zostava tímu nie je finálna a môže v nej dôjsť k zmenám.

„Poslali nám z tímu správu, že nevedia zaručiť účasť Marka Cavendisha na pretekoch, pretože po prekonaní covidu má zdravotné problémy. Trápi ho postcovidový syndróm a trénuje minimálne,“ uviedol Lučanič.

Cavendish by bol veľkou hviezdou. Medzi aktívnymi pretekármi má najviac víťazstiev – 161 a je rekordérom v počte víťazných etáp na Tour de France (34).

Quick-Step má však v nominácii aj českých reprezentantov Zdeňka Štybara, Josefa Černého či výborného dánskeho šprintéra Michaela Mörköva.

Martin Svrček pre Sportnet sa vyjadril, že tím príde v silnom zložení a bude mať najvyššie ambície.