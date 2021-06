Ramsay to opakuje v každom príhovore, ale hráči nepočúvajú

Slovenskí hokejisti tak už pred posledným súbojom vedeli, že im play off neunikne. V utorok hrali len o to, z ktorej priečky postúpia.

„Myslím, že každý mal v hlave to, že postupujeme a je pred nami dôležitý zápas,“ narážal na štvrťfinále.

„Sme nadšení, že sme sa dostali do štvrťfinále. Ale bohužiaľ, asi sme boli až príliš nadšení,“ komentoval tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay na tlačovej konferencii po zápase.

Obaja tréneri šetrili svojich kľúčových hráčov na play off. Ramsay nechal na tribúne centra elitného útoku Mareka Hrivíka, útočníka Miloša Romana (obaja majú menšie zdravotné ťažkosti) i kapitána Mareka Ďalogu.

„Je to v takom priateľskom tempe, skôr taký augustový prípravný zápas,“ prirovnal expert Českej televízie Milan Antoš.

Po druhej tretine a štyroch inkasovaných góloch vymenil Júliusa Hudáčka v slovenskej bránke Adam Húska, ale aj on dvakrát inkasoval.

Zapadala do toho aj situácia z poslednej minúty, keď Ramsay stiahol z ľadu Húsku, aby si tím vyskúšal hru v šestici bez brankára. Ani power play Slovákom veľmi nevyšla, dostali v nej siedmy gól.

„Na takýchto turnajoch nemáte veľa príležitostí vyskúšať si hru bez brankára. Je jedno, či prehráte o tri alebo štyri góly,“ reagoval Ramsay.

Potešili ho Nemec a Slafkovský

Kouča slovenského tímu hnevalo hlavne množstvo stratených pukov. Aj preto, že na tento aspekt svojich hráčov neustále upozorňuje.

„Je to prvý bod hádam v každom príhovore pred zápasom – žiadne straty pukov v strednom pásme. Ale zdá sa, že obľubujeme prihrávky do strán okolo červenej čiary či na útočnej modrej čiare. Namiesto toho, aby sme puk len tečovali do útočného pásma a bojovali oň,“ vravel Ramsay.