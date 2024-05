Už môžem? kričal Voráček. Čechov rozjasal muž, ktorý ich pred MS šesťkrát sklamal

Tentokrát to však boli oni, kto sa ťažko presadzoval a keď si už aj vytvorili gólovú šancu, stopku im vystavil 23-ročný gólman Lukáš Dostál.

Pre Čechov to bola v priebehu troch dní druhá konfrontácia so zámorským tímom. Navyše proti neobľúbenému súperovi, keďže Američania v minulosti dokázali pražskú arénu utíšiť, šokovať aj rozplakať.

"Bol to zápas, na ktorý sme všetci čakali. Hrať doma pred toľkými ľuďmi je niečo úžasné a myslím si, že aj vďaka nim sme to zvládli," povedal pre TV JOJ kapitán mužstva Roman Červenka.

"Je to mladý chalan, ktorý aktuálne žije svoj sen a momentálne je najviac oslavovaný Čech," povedal bývalý hokejista Branko Radivojevič.

"Najcennejšia je výhra. Aj keby to skončilo 10:9, tak by mi to bolo jedno. Išli sme si za postupom, chceli sme ten zápas zvládnuť.

Som na chalanov veľmi pyšný, pretože na ľade nechali všetko," povedal Dostál a spomenul si aj na moment, ktorý ho najviac vystrašil.