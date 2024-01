Šport je luxusný artikel, vravia Maďari. Z troch šampionátov ostal v Budapešti jeden

Vtedy to bola najmodernejšia hala v maďarskej metropole, v ktorej plné tribúny sledovali, ako domáca Júlia Sebestyénová získala prvý titul v kategórii žien v histórii Maďarska.

Postavili ju špeciálne ako hádzanársku arénu, konali sa tu majstrovstvá Európy mužov v roku 2022 a je aj domovom Final Four ženskej Ligy majstrov.

Maďarsko kandidovalo na usporiadanie ME žien spolu s Rakúskom a Švajčiarskom, no začiatkom minulého roka oznámilo, že pre nedostatok financií vie zorganizovať iba zápasy v jednej základnej skupine, aj to v Debrecíne.

Budapešť tak definitívne vypadla spomedzi organizátorských miest.

V hlavnom meste Maďarska sa tento rok bude konať jediný veľký šampionát: majstrovstvá Európy v modernej gymnastike v máji.