Usyk údajne prerušil rokovanie o zápase s Furym, Brit vraj kladie prekážky

V úvode minulého týždňa sa na sociálnych sieťach objavila správa, že obhajca titulov WBA, WBO a IBF Usyk prijal výzvu Furyho na duel, ktorý by sa mal konať 29. apríla v Londýne. Dovedna 70 percent výťažku by bral Brit a zvyšok by pripadol Ukrajincovi.