Prehra Tysona mohla byť zmanipulovaná. Klamstvá bez dôkazov, bránia sa organizátori

„Neexistovali žiadne obmedzenia, či už zmluvné alebo iné, ktoré by ich limitovali. Každý z nich mal možnosť využiť celý svoj potenciál na výhru. Akékoľvek dohody v rozpore s tým by porušovali pravidlá boxu stanovené TDLR.“

„Pozrite, som bojovník a vidím to. Zapíše sa to do ich záznamu a bolo to oficiálne schválené. Jake Paul zaplatil, aby si zapísal výhru! Prečo? Pre svoje osobné uspokojenie? Stále ti hovorím, že ak chceš byť skutočným bojovníkom, ako tvrdíš, že chceš byť, čo robíš? Kto je ďalší? Joe Biden? Musíš sa postaviť proti skutočným bojovníkom.“

Paul sám podporil niektoré špekulácie, keď sa ho na tlačovej konferencii po zápase opýtali, či v treťom kole spomalil. „Áno, určite. Trochu áno,“ povedal novinárom. „Chcel som divákom ukázať dobrú šou, ale zároveň som nechcel zraniť niekoho, kto zranený byť nemusí."