Prečo jazdím za Česko? Na Slovensku zrušili jedinú atletickú halu, hovorí mladá bobistka

K získaniu českého občianstva ma viedlo odhodlanie robiť tento šport koncepčne s radosťou a na čo najvyššej úrovni. A veľmi rada by som sa kvalifikovala na olympiádu. Keď sa mi to podarí, tak by som tam aj chcela ísť súťažiť.

Moja letná príprava je 50 percent atletika a 50 percent silový tréning. Ale pre mňa je to „len“ príprava. Čo však majú robiť šprintéri, skokani do výšky, či diaľky, prekážkari...

Alebo si zoberme podmienky pre plávanie. Slovensko má, myslím, štyri certifikované bazény, Maďarsko takmer štyridsať. No a potom všetko to ostatné, čo sa pýtate. To by bolo pri každom športe na samostatnú knihu.