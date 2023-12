Prvé nórske víťazstvo v biatlone? Až vo štvrtých pretekoch v sezóne. Slovákom sa nedarilo

Naposledy sa tešil z triumfu 7. marca 2021 v Novom Měste na Morave. Laegreid mal po druhej streľbe pred svojím reprezentačným kolegom päťsekundový náskok, ale v záverečnom kole bol na trati pomalší.

Starší z dvojice bratov Bö si práve v Hochfilzene vybojoval prvé víťazstvo v kariére. Lenže to bolo už pred trinástimi rokmi.

"Mám na toto miesto krásne spomienky. Ale keď mi niekto pripomenie, že som tu vyhral už pred trinástimi rokmi, uvedomím si ako starnem. Dnes sosm mal veľmi dobrý deň. Ae v biatlone nikdy neviete, ako to skončí. Po ležke bol na tom môj brat skvele a hovoril som si, že víťazstvo je fuč, ale nakoniec to vyšlo. Boli to pre mňa skvelé preteky a som šťastný,“ hovoril Tarjei Bö pre oficiálnu stránku.