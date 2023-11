Remeňová šla výnimočné preteky, výsledok jej ušiel v závere. Vittozziová v cieli tŕpla

V nedeľu vo vytrvalostných pretekoch žien skončila najlepšia z nórskych biatlonistiek na 4. priečke a v najlepšej desiatke obsadili štyri priečky, no od dominancie to je na míle vzdialené.

Po dvoch streleckých položkách to vyzeralo veľmi nádejne a reálna príležitosť vybojovať aj o bodovanú priečku. Dvadsaťtriročná biatlonistka zopakovala veĺmi dobrú streľbu aj na posledných dvoch položkách, no zaváhaniam sa už nevyhla.

Pri bezchybnej streľbe by jej to na bodované umiestnenie stačilo, to však bolo nad jej sily.

Najlepším výsledkom Márie Remeňovej vo Svetovom pohári ostáva 56. priečka.

„Strelnica bola dnes dôležitá a veľmi ma teší, že som začala nulou, potom prišla ďalšia. To bolo skvelé a dodalo mi to sebavedomie. S tým sa aj išlo ľahšie. Potom prišli dve chybičky. Škoda, pretože to boli tesné rany. Za túto streleckú bilanciu som rada. V behu verím, že sa moja strata v behu v priebehu sezóny zníži a že sa mi bude behať lepšie. Dnes to bolo na trati veľmi náročné, a e musím poďakovať servisu za lyže, ktoré boli veľmi dobre pripravené,“ reagovala pre slovenskybiatlon.sk Zuzana Remeňová.

Čakanie v cieli nebolo jednoduché

Skvelú formu na úvod sezóny ukázala Talianka. Zvíťazila aj s jednou streleckou chybou. Mala však aj šťastie. Pred Franciskou Preussovou zvíťazila totiž o jednu desatinu sekundy.

Vittozziová už bola v cieli, keď Preussová ešte bola v druhej polovici trate a na medzičasoch bola rýchlejšia.

Keď Nemka vybiehala z poslednej streľby, ešte viedla o 12 sekúnd a rýchlejšia bola aj dva a pol kilometra pred cieľom a dokonca aj 500 metrov pred cieľom. Ani to jej na víťazstvo nestačilo.

„Čakanie na Francisku nebolo jednoduché. To bolo fakt tesné, ale vyhrala som a som šťastná,“ tešila sa Vittozziová, pre ktorú je to štvrté víťazstvo vo Svetovom pohári.