Bátovská Fialková zlyhala v streľbe, triumfovala bezchybná Röiselandová

NOVÉ MESTO NA MORAVE. Nórska biatlonistka Marte Olsbuová Röiselandová triumfovala v šprinte Svetového pohára v Novom Měste na Morave. V piatkových pretekoch predviedla čistú streľbu a do cieľa prišla v čase 19:28,4 minúty.

S chybami prichádza neistota a tie strely išli raz hore, dole, vpravo, vľavo. Neviem, z čoho to pramení. Dúfam, že sa prebojujem do stíhačky," povedala Bátovská Fialková pre RTVS ešte počas pretekov.

"Nevyšlo mi to po streleckej stránke, bežalo sa mi dobre, cítila som sa silná. Na strelnici som to však pokazila a stratila som preteky.

Z kvarteta Sloveniek vyrazila na trať ako prvá Paulína Bátovská Fialková, bežecky sa držala s najlepšími, no po dvoch chybách na prvej položke zhasla nádej na top výsledok. Ďalšie dve rany jej ušli aj na stojke a tak obsadila až 51. miesto s mankom 2:07,1 min.

Domáca favoritka Markéta Davidová sa od úvodu vrhla do pretekov a českým fanúšikom chcela predviesť čo najlepší výkon. Na ležku prišla vo výbornom čase a za mohutného povzbudzovania sklopila rýchlo prvé štyri terče, posledný jej však nepadol.

V dobrých výkonoch pokračovala aj v českom stredisku, keď bez zaváhaní zvládla obe strelecké položky a predviedla tretí najrýchlejší beh. Na trati bola o 12 sekúnd lepšia jej krajanka Tandrevoldová, no tá musela ísť po ležke na jedno trestné kolo.

Jej sestra Ivona zvládla ležku bezchybne a priebežne bola dokonca dvanásta, ale opäť jej nevyšla stojka a po troch chybách to stačilo len na 53. miesto. Sestry na body nedosiahli, no do sobotnej stíhačky sa obe prebojovali.

Mária Remeňová mala bilanciu 0-2 a obsadila 74. miesto (+3:13,1 min). Jej sestra Zuzana, ktorá štartovala až z 85. miesta, minula jeden terč na stojke a s mankom 2:17,2 min obsadila 59. pozíciu a tesne sa dostala do stíhačky.