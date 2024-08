Bátovská Fialková má v pláne ďalšie preteky. Teším sa, ale mám veľký rešpekt, uviedla

Paulína Bátovská Fialková má za sebou veľkolepý návrat do pretekárskeho diania, aj keď len v letnej verzii biatlonu na kolieskových lyžiach, kde býva konkurencia poriadne preriedená v porovnaní s tou v zime na snehu.

BRATISLAVA. Tri štarty premenila na jedno víťazstvo, dve medaily a tri umiestnenia v najlepšej sedmičke výsledkovej listiny. A to všetko iba osem mesiacov po narodení dcérky Romanky.

"V prvom rade chcem mať z lyžovania a strieľania dobrý pocit, o to mi najmä ide, nie až tak o výsledky.

"Pomáha mi rodina, bez nej by to nešlo. Je to skvelé, že môžem ísť na tréning, vypnúť od malej, a potom sa k nej zasa vrátiť.

Nečakala som, že to až tak dobre bude fungovať. Nech to vydrží čo najdlhšie," doplnila P. Bátovská Fialková v nahrávke na webe slovenskybiatlon.sk.



Paulina Bátovská Fialková ešte pred svojím pôrodom patrila do širšej biatlonovej špičky, čo pretavila do deviatich umiestnení na stupňoch víťazov v pretekoch Svetového pohára, hoci to najvyššie jej chýba.

K svojmu výkonu v Otepää ešte doplnila: ´Zmáčkla´ som sa, dala som do toho maximum na trati a aj na strelnici to bolo fajn s výnimkou posledného dňa, keď to bolo divoké.

Nepotriafala som a na trati som sa už potom naháňala. Som však vďačná za preteky, v zime je to bežné, že máme tri štarty za sebou. Takže to bola taká generálka na zimu."