Fialkové sa poučili z minulej sezóny. Paulína nechce myslieť na umiestnenia

Na štarte sa predstavia aj slovenskí reprezentanti, ktorých čaká v nasledujúcich dvoch mesiacoch boj o individuálne miestenky do Pekingu ako aj o účasť v štafetách pod piatimi kruhmi.

Na štafety, ktoré budú súčasťou 2. kola seriálu taktiež v Östersunde, ich doplní ďalší muž a žena podľa výsledkov z Pohára IBU.

Vrcholom tejto sezóny sú zimné olympijské hry v Pekingu, na ktorých budú biatlonisti bojovať o cenné kovy od 5. do 19. februára. O kvalifikačné body sa bude bojovať až do 6. kola SP, ktoré je na programe v polovici januára v Ruhpoldingu.

Isté miesto v slovenskej nominácii nemá podľa prezidenta SZB Petra Vozára nik, no dá sa predpokladať, že do Pekingu by mali ísť obe Fialkové. O tom, či Slovensko postaví až štyroch pretekárov a tým aj štafety, rozhodne poradie olympijskej kvalifikácie.

Do nej sa počíta 12 najlepších výsledkov zo sezón 2020/2021 a 2021/2022 (6x šprint, 1x vytrvalostné preteky, 3x štafety a 1x mix štafeta a 1x mix dvojíc).