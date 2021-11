Fialková: Ťažko sa pripravuje na olympiádu, keď máme tak málo informácií

Pre nás to bude súčasť tréningu. Dva rýchle tréningy po sebe. Dobrá príprava pred Svetovým pohárom. Ale ideme z plnej prípravy, takže ešte nebude forma vyladená. Ale to asi nikto z tých, kto tu trénujú, každý berie takýto štart skôr ako prípravu.

Prípravu na túto sezónu ste začali pod vedením nového trénera. Prečo ste sa spolu so sestrou Ivonou rozhodli pre Tomáša Kosa?

Bolo to mnoho dôvodov, ale potrebovali sme hlavne nový strelecký podnet. Mysleli sme si, že Tomáš bude najlepšia voľba a pre nás to bolo najjednoduchšie. Pôsobí už dlhšie v slovenskom biatlone, pozná pomery, podmienky aj nás. Dobre si rozumieme.

Navyše bol reprezentačným trénerom mužov, preto sme to spojili a myslím si, že je to takto dobré. Uvidíme čo to prinesie, pretože je ešte pred sezónou. Ale je to pre nás vítaná zmena.

Aký je Tomáš Kos ako tréner?