Bö vyhral tretí raz za sebou, Šima zlyhal na trati aj na strelnici

/zdroj: TASR/

Michal Šima (Slovensko): "Nie som vôbec spokojný, ani na trati, ani na strelnici. Inokedy ma drží nad vodou aspoň streľba, ale dnes to nevyšlo podľa plánov. Celé preteky hodnotím negatívne.

Nerobil mi problém vietor, bol slabší ako na nástrele, ale urobil som chyby. Neviem ešte čo presne, musím si to pozrieť a zhodnotiť.

Trať držala ako kde. Tesne pred štartom to solili, tak na začiatku to nebolo dobré, nestihlo to stuhnúť. Ale v niektorých kopcoch bolo výhodné ísť skôr, nebolo to ešte také rozbité.

Na to, aké je teplo, je trať dobrá, snehu je dosť. Okrem tých miest, kde sa veľa jazdilo, lebo sa na ich testovalo, to bolo dobré.

Prvý trimester bol dobrý, tam som bol spokojný, po novom roku sa neviem dostať do tempa. Ale verím, že dva týždne na ME a potom na MS to bude dobré, a že sa mi vráti forma, ktorú som mal pred Vianocami."