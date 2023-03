Röiselandová ukončí kariéru v Osle. Je ten správny čas, hovorí Nórka

Dokázala si pripísať aj dva triumfy vo Svetovom pohári, v marci uspela v Novom Měste na Moravě v šprinte i stíhačke.

"Je ten správny čas. Mám ten pocit už celý rok. Predchádzajúci ročník bol pre mňa úžasný, no som rada, že som vydržala ešte jeden. Bolo to ťažké, ale stálo to za to," povedala podľa biathlonworld.com Röiselandová.

Nórka má v zbierke celkovo tri najcennejšie kovy z olympiády v Pekingu, triumfovala v šprinte, stíhačke i s miešanou štafetou. V Číne získala ešte aj dva bronzy a štyri roky predtým v Pjongčangu dve striebra. Vo Svetovom pohári zaznamenala 17 triumfov.