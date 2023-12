Mohlo to byť lepšie, mrzelo Borguľu. Prvú priečku v celkovom poradí si však udržal

Nevyšla mu však streľba. Kým v prvej položke trafil všetky terče, v stojke prvé tri rany išli vedľa. Potom sa skoncentroval, a zvyšné dva terče trafil. Dobehol na 17. priečke so 1:48 minúty na Chorváta Legoviča.

„Dnešné preteky neboli úplne zlé, ale nie som s tým veľmi spokojný. Na strelnici to mohlo byť lepšie. A myslím si, že v sobotu to bude lepšie aj na trati. Doteraz som ju veľmi nepoznal a nevedel som si dobre rozložiť sily. Myslím, že teraz to bude o dosť lepšie,“ reagoval Borguľa pre slovenskybiatlon.sk.

Sedemnásta pozícia je stále výborným výsledkom aj z pohľadu toho, že bežal tri trestné okruhy a Borguľa je medzi juniormi jeden z najmladších. Má 19 rokov.

A po troch súťažiach si stále udržal prvú priečku v celkovom poradí juniorského IBU Cupu. Hoci jeho náskok sa zmenšil na 3 body pred druhým v poradí Talianom Betempsom.

Okrem Borguľu potvrdil dobrú formu Šimon Adamov na 26. pozícii. V poradí Pohára národov sú Slováci na výbornej 5. priečke.

V rýchlostných pretekoch nastúpilo aj sedem Sloveniek, no preteky poznačilo husté sneženie a zhoršená viditeľnosť. Najlepšie obstála Tamara Molentová na 30. priečke.