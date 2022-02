Po dvoch striebrach sa konečne dočkal. Biatlonista Borguľa sa stal majstrom sveta

SOLDIER HOLLOW. Slovenský biatlonista Jakub Borguľa sa stal majstrom sveta v stíhacích pretekoch v kategórii kadetov.

Na šampionáte v americkom Soldier Hollow získal tri cenné kovy, striebro má aj z vytrvalostných pretekov a zo šprintu.

Borguľa odštartoval do pretekov s mankom 7,4 sekundy na víťaza šprintu Estónca Jakoba Kulbina. Do čela sa prvýkrát dostal už po prvej bezchybnej streľbe. Neskôr ho na trati predbehol Nemec Albert Engelmann, no ten na strelnici pochybil.