Fialková mala letenku, nečakane súťažila aj v nedeľu. Je to malý zázrak, vraví

„Ak sa to podarí, bude to malý zázrak. Sama som s tým nerátala a už som si kúpila letenku domov,“ hovorila po sobotňajších stíhacích pretekoch mladšia z Fialkových pre stránku slovenskybiatlon.sk.

Sú to preteky, na ktoré sa dostane len 30 najlepších pretekárov, pričom prvých 25 miest patrí najlepším biatlonistom v celkovom poradí Svetového pohára a len 5 miest si rozdelia pretekári, ktorí podali v rámci aktuálneho kola najlepšie výsledky a nekvalifikovali sa podľa prvého kritéria.

Som veľmi prekvapená, neverila som, že sa toto môže stať. Je to príležitosť pre 30 najlepších pretekárov. Je to privilégium na takýchto pretekoch štartovať. Mám z toho radosť,“ doplnila.

„Je to nevídaný jav, keďže v šprinte som nezískala ani jeden bod a v stíhačke mi stačilo 16. miesto.

Mala však minimálny náskok pred súperkami. Dobehla nakoniec na 5. priečke. Je to jej najlepší výsledok v kariére. V Le Grand Bornand si kariérne maximum počas tohto kola Svetového pohára prepísala hneď tri razy.

„Veľmi sa teším, lebo to bolo nabité a dokázala som to nielen behom ale aj streľbou vytiahnuť na popredné pozície. Šťastná som zo stojky, lebo celú kariéru sa mi nedarili a dnes to vyšlo. Verila som si a mala som dobrý pocit,“ hovorila Fialková.

Senzačne jej v sobotu vyšla streľba. Z 20 terčov minula jediný. Aj vďaka tomu vybojovala najlepší výsledok v tejto sezóne a kvalifikovala sa do nedeľňajších pretekov.

„Konečne môžem povedať, že som spokojná so streľbou aj s behom a mala som výborné lyže. Hoci v nehu som sa musela veľmi premáhať, ale vďaka streľbe som sa dokázala bojovať. Bežecky to bolo ťažké, vytrápila som sa, ale som šťastná,“ doplnila Fialková pre slovenskybiatlon.sk.

V poradí Svetového pohára sa posunula na 42. priečku a je aj pred sestrou Paulínou Fialkovou (49. miesto). Svetový pohár biatlonistov pokračuje v januári v Oberhofe.