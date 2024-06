Američan ťahá Skaličanov za vysnívaným finále. Dosiahol zápis, ktorý na Slovensku nemá obdobu

Rodák z Kalifornie pritom len pred niekoľkými týždňami vstúpil do slovenskej ligy podobným výkonom, keď zaznamenal 20 strikeoutov proti rezervnému tímu Trnavy. Vtedy na nich ale potreboval odhádzať plných 9 zmien.

„Môj syn, ktorý je catcherom, mi pred zápasom povedal, že Apollo nemá šancu. V stredu si totiž s Rileym hodil bullpen a podľa jeho slov hádzal fantasticky. A Riley predviedol neskutočný výkon. Ani ja som takéto číslo nečakal, ale vyšlo to. Úžasný výkon,“ chválil svojho zverenca manažér Skalice Radovan Nespala.

Pred zápasmi v TOP 4 majú jeden hlavný cieľ. Prelomiť dlhé roky opakujúce sa finále Apolla Bratislava proti Angels Trnava a dostať sa do boja o majstrovský titul.

„My sa chceme dostať do finále. Makáme na tréningoch trikrát-štyrikrát do týždňa. Príchod Rileyho a Jaksona Platenna zmobilizoval celý tím. My sme strašne radi, že sú u nás. Na začiatku sezóny sme si povedali, že sa posunieme o jednu úroveň vyššie. Lepšiu disciplínu, chodenie na tréningy, spevnenie kolektívu,“ odhalil ambície mužstva Nespala.