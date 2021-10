Fenomenálna Nórka odkryla pozadie dopingu, ktorý nebol

Bolo to krátko po majstrovstvách sveta vo fínskom Lahti v roku 2017, kde si vtedy 37-ročná nórska "superžena" vybehala štyri zlaté medaily.

Z opojenia zlatými medailami z Lahti spadla na psychické dno. Bála sa, ako ju znenávidí celý lyžiarsky svet. Pripomenula si nedávnu dopingovú kauzu krajanky Therese Johaugovej a všetky dôsledky, ktoré to malo na jej kariéru.

Je to látka zo zoznamu zakázaných Svetovou antidopingovou agentúrou, lebo zásadne zvyšuje svalový výkon, a Björgenová to dobre vedela.

"Nóri dopujú rovnako ako ostatní, ale skrývajú sa za lieky, na ktoré majú špeciálny certifikát. Bez nich by ani Björgenová nebola taká fenomenálna. A možno by nebola ani nadpriemerná..."

"Tri dni sme dávali dokopy dokumenty a dva týždne čakali na odpoveď z FIS. Takmer každú noc som preplakala a nevedela zaspať. Bolo to peklo.

Prípad neriešili média

Nórska šampiónka sa napokon dočkala úspešného konca svojho dopingového prípadu, ktorý v skutočnosti ani nebol.

Po dvoch týždňoch dostala z FIS odpoveď, že jej vysvetlenie je dostačujúce a v súlade so zisteniami nezávislého laboratória. "Obrovsky sa mi vtedy uľavilo. Konečne som mohla pokojne spávať," priznala bežecká lyžiarska ikona.



Bublina spľasla, ale pozorovatelia z lyžiarskeho sveta si aj tak môžu klásť otázku, prečo sa Björgenovej podozrenie z dopingu nikdy nestali verejným záujmom.

Žiadne noviny, televízia či internetový portál v Nórsku ani inde na svete sa ani slovkom nezmienili o možnom dopingu najúspešnejšej zimnej olympioničky histórie. Titulok "Björgenová bola podozrivá z dopingu" sa nikde neobjavil.

Ruské médiá v tejto súvislosti špekulovali, že ak by išlo o športovkyňu z ich krajiny, boli by toho plné noviny a FIS by možno urobila odsudzujúcu tlačovú konferenciu. Všetko zostalo len v rovine špekulácií a dohadov.