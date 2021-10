Najskôr Košice, potom New York. Po kariére v ženskej NBA chce pomáhať deťom

Je milovníčkou Star Wars i komiksových superhrdinov. Jej obľúbencami sú Iron Man a Captain America. Od malička sníva, že si zahrá v ženskej NBA. V drafte si ju vybral klub New York Liberty, v drese ktorého by chcela zažiť premiéru v najslávnejšej súťaži basketbalistiek. Okrem športových cieľov má aktuálne hráčka Young Angels Košice VALERIE HIGGINSOVÁ aj také, ktorými viac ako slávu získa ušľachtilosť. Chce sa stať učiteľkou pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pochádzate zo športovej rodiny. Obaja vaši rodičia hrali basketbal na univerzite. Rovnakým smerom ide aj mladší brat. Staršia sestra hrala volejbal. Máte súťaživosť v rodine?

Rozhodne áno. Všetci sme nesmierne súťaživí. Určite by ste s nami nechceli hrať spoločenské, či karty (smiech). Svoju rodinu však milujem nadovšetko a veľmi mi chýba.

Okrem športu sa venujete aj štúdiu v ušľachtilej oblasti. Po skončení basketbalovej kariéry sa chcete stať učiteľkou pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Čo vás k tomu priviedlo? Je to niečo, v čom som sa našla a som do toho veľmi zapálená. Je to oblasť, ktorá si vyžaduje obrovskú trpezlivosť. Chcem byť užitočná práve pre tých, ktorí potrebujú najväčšiu pomoc. Jedna zo skúseností, ktorá ma v tom ešte viac presvedčila, bola účasť na Špeciálnej olympiáde v pozícii dobrovoľníčky. Aké to bolo? Bolo tam veľa práce s organizovaním tak rozsiahleho podujatia. Dalo mi to veľa skúseností a bavilo ma, ako sa deti tešia a majú úsmevy na tvárach. Preto som sa rozhodla vyštudovať učiteľstvo pre deti so špeciálnymi potrebami.

Ak všetko pôjde podľa plánu, vás ešte pred tým čaká kariéra v ženskej NBA. Draftoval vás klub New York Liberty. Ako ste to vnímali? Bolo to úžasné. Zahrať si v WNBA je môj obrovský sen už od detstva. Už len to, že som mohla byť v tréningovom kempe spolu s hráčkami najvyššej úrovne pre mňa bola doposiaľ najvýraznejšia skúsenosť s basketbalom. Verím, že sa mi podarí vybojovať si miesto v zostave a byť stabilnou súčasťou tímu. Ak sa tam raz dostanem, chcem sa učiť od skúsených hráčok a víťaziť. Na čo sa najviac tešíte pri predstave, že raz budete žiť v New Yorku? Je to krásne mesto a ako som už zistila, majú tam najlepšiu pizzu na svete. New York je skutočne obrovský, ale je omnoho kompaktnejší než Los Angeles odkiaľ pochádzam. Mne to vyhovuje.

Čo ste vedeli o Slovensku pred tým, ako ste prišli do Košíc? Väčšinu vecí som si vyhľadala na internete. Zaujalo ma, že Košice majú bohatú históriu, čo je jedna z vecí, ktoré milujem. Centrum mesta je naozaj prekrásne. Rada sa prechádzam po Hlavnej ulici, kde je veľa kvalitných reštaurácií. Ako by ste po niekoľkých odohraných zápasoch charakterizovali slovenskú extraligu? Je viac o taktike alebo o fyzických parametroch? V porovnaní s Amerikou sa mi to zdá o čosi fyzickejšie. V zásade nevnímam veľké rozdiely v samotnej kvalite hry. Veľmi sa mi tu páči a užívam si každý moment na ihrisku. Patríte medzi najviac skórujúce hráčky v celej súťaži. Po prvých štyroch kolách ste boli dokonca líderkou v priemere nastrieľaných bodov na jeden zápas. Čakali ste, že sa tak rýchlo dokážete adaptovať na tunajší štýl basketbalu? Vážne som bola líderkou? Úprimne, ani som to netušila (smiech). Rozhodne som nečakala, že sa mi bude hrať tak dobre hneď od začiatku. Najväčšiu mieru na tom majú moje spoluhráčky, ktoré sú fantastické. Svojou aktivitou a bojovným herným prejavom ma doslova nútia, aby som oddrela každú sekundu na palubovke. Nemám s tým najmenší problém. Navyše, trénerský tím je tu na vysokej úrovni. Všetko zatiaľ funguje ako hodinky.

Košice majú mladý tím zložený prevažne z hráčok z vlastnej akadémie. Ako na vás pôsobia? Je to jednoznačne tím plný potenciálu. Na každom tréningu cítiť obrovskú motiváciu každej jednej hráčky sa neustále zlepšovať. Tvrdo na sebe pracujú, aby zo seba na zápasoch mohli vydať maximum.

Pochádzate z Los Angeles, pre ktoré je typické teplé počasie a pláže. Chýba vám to najmä teraz, keď sa začína ochladzovať a blíži sa zima? Trochu mi to chýba, ale na druhej strane som si obľúbila aj chladnejšie počasie. Tu si človek môže obliecť kabáty, či topánky, ktoré by som si v Los Angeles kvôli teplu obliecť nemohla. Vnímam to ako pozitívnu zmenu, keďže väčšinu života som prežila v Kalifornii. Nikdy ste teda nezažili zimu so snehom? Je to tak. Bude to moja premiéra a som z toho nadšená. Som veľmi zvedavá, aké to bude a zároveň sa na to veľmi teším. Máte bližšie k prechádzkam v prírode alebo radšej trávite čas v nákupných centrách? Mám rada oboje. Milujem prírodu, ale v Košiciach, či okolí som si zatiaľ nestihla vychutnať turistiku ani nič podobné. Verím, že budem mať príležitosť poriadne prebádať slovenskú prírodu. Ako vám chutí slovenská kuchyňa? Bryndzové halušky a vyprážaný syr mi odporučili spoluhráčky a bolo to výborné. Na druhej strane, nie som v jedle veľmi vyberavá, takže zjem takmer všetko. Mám rada sladké. Veľmi mi chutí zmrzlina oproti parku pri Dolnej Bráne.

Ako zvyknete tráviť voľný čas? Rada hrám videohry. Najradšej mám Minecraft a Call of Duty. Hranie videohier mi umožňuje ostať v spojení s domovom. Najčastejšie hrávam s mojím mladším bratom, ktorý má 19 rokov. Zažívame pri tom veľa zábavy. Je to výborný relax. Okrem toho rada čítam knihy a chodím na prechádzky. Samozrejme, rada si pozriem aj nejaký film, či seriál na Netflixe. Čo aktuálne sledujete? Začala som sledovať starší seriál Breaking Bad. Veľmi ma to chytilo a vtiahlo do deja. Keďže sa blíži Halloween, rada si pozriem strašidelné filmy alebo horory. Baví ma sledovať filmy a seriály, ktoré sú určitým spôsobom tajomné, je v nich dráma a napätie. Mojím obľúbeným filmom je Snowpiercer a Parazit.