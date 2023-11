Giannis a Lillard hviezdili. Milwaukee dosiahlo najväčší obrat v sezóne

Jannis Antetokunmpo poslal 18,5 sekundy pred koncom za stavu 102:102 svoj tím do vedenia, ktoré už Bucks z rúk nepustili. Na víťazstve domácich sa podieľal 33 bodmi a 16 doskokmi.

V nočnom zápase prehrávali s Portlandom Trail Blazers v tretej štvrtine až o 26 bodov, no dokázali skóre otočiť a zdolali súpera 108:102.

NEW YORK. Basketbalisti Milwaukee Bucks sa postarali o najväčší obrat v doterajšom priebehu sezóny NBA.

Jeho spoluhráč Damian Lillard zaznamenal v zápase proti svojmu bývalému tímu 31 bodov. Lillard, ktorý hral 11 sezón v Portlande predtým, než ho klub v septembri vymenil do Milwaukee, priznal, že to bol čudný pocit nastúpiť proti bývalým spoluhráčom.

"No hneď, ako sa začalo hrať, som prestal na to myslieť a dostal som sa cez to. Som šťastný, že sme zvíťazili," povedal Lillard podľa AFP. Trail Blazers nepomohlo ani 22 bodov Jeramiho Granta.