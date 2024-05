Denver ďašiu domácu prehru nedopustil, postupový mečbal mu vystrieľal Jokič

Obhajcovia titulu z Denveru nedopustili scenár z prvých dvoch duelov série, na domácej palubovke tentokrát zvíťazili a to 112:97.Knicks si doma poradili s Indianou 121:91.

WASHINGTON. Basketbalisti Denveru a New Yorku sa v konferenčnom semifinále NBA dostali do vedenia 3:2 na zápasy.

"Môžem sa iba smiať, čo iné sa dá robiť. Už po druhom zápase, keď sme viedli 2:0, som povedal, že Jokič je najlepší hráč ligy. Ukázal to v uplynulých troch dueloch a dnes predviedol niečo výnimočné. Bolo to iba o ňom, ja mu môžem tak akurát priniesť kvety," vyzdvihol protivníka Edwards.

Nuggets sa podarilo uspieť aj vďaka tomu, že ubránili Anthonyho Edwardsa. Líder Timberwolves mal v prvých štyroch zápasoch priemer 33 bodov, no v piatom sa dostal iba na 18. Najlepším strelcom tímu bol Karl-Anthony Towns s 23 bodmi.

V súboji Knicks - Pacers si zatiaľ obe mužstvá ustrážili domácu palubovku. Newyorčania hodili za hlavu debakel, ktorý dostali v predchádzajúcom meraní síl v Indiane a zvíťazili najmä zásluhou Jalena Brunsona.

Rozohrávač Knicks po piatykrát v tohtoročnom play off prekonal hranicu 40 bodov, tentokrát nazbieral 44.

"Hral úžasne, ale v prvom rade je to líder a tímový hráč. Premieňal jednu veľkú strelu za druhou, ale zároveň ochotne posúval ďalej loptu. To je jeho najlepšia vlastnosť," velebil svojho zverenca kouč New Yorku Tom Thibodeau.

NBA - 2. kolo play-off:

New York Knicks - Indiana Pacers 121:91

najviac bodov: Brunson 44, Burks a Hart (11 doskokov) po 18 - Siakam 22, Turner 16, Haliburton 13

/stav série: 3:2/