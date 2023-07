Slováci idú zabojovať o postup. V tíme sú opory aj viaceré nové tváre

BRATISLAVA. Po úvodnom bloku prípravy v Chorvátsku sa slovenská basketbalová reprezentácia presunula do domácich podmienok, kde finišuje s ladením formy na tretiu fázu predkvalifikácie ME 2025. Cieľom pre omladený výber je v konkurencii Rumunska a Albánska získať postupové miesto a zabezpečiť si na najbližšie obdobie kvalitnú konfrontáciu. Krajčovič: Nie sme fackovací panák Chorvátska Crikvenica sa stáva v príprave už pravidelnou zastávkou pre slovenský tím, ktorý úvodný blok zakončil prípravným duelom s domácou reprezentáciou (68:89) za zatvorenými dverami.

Špecifický súboj podčiarklo množstvo faulov, ale tréner Aramis Naglič a jeho hráči si zobrali z tejto konfrontácie správne ponaučenie.

"Myslím si, že to bol dobrý úvod do prípravy. Sme na dobrej ceste, odohrali sme kvalitný zápas na konci prvého bloku a teraz sa na tom budeme snažiť stavať. Proti Chorvátsku sme si dokázali, že nie sme fackovacím panákom, ale vieme hrať vyrovnanú partiu aj s dobrými tímami.

Môže nám to pomôcť v sebavedomí. Výsledok neodzrkadľuje priebeh, tri štvrtiny to bolo vyrovnané. Do ostrých zápasov pôjdeme s cieľom postúpiť," prezradil pre TASR rozohrávač Šimon Krajčovič. Šanca aj pre nové tváre Čo je pre skúseného kouča najdôležitejšie, v Bratislave sa k tímu pripojili dve opory reprezentácie - Vladimír Brodziansky a Timotej Malovec. "Brodziansky je hráč, ktorý hrá na vysokej úrovni a má basketbalové IQ. Vie nám dať možnosti na tvorenie, všetci sa cítia lepšie, keď je s nami. Malovec nám zase dáva atletizmus. V predchádzajúcich zápasoch sme mohli vidieť, že bol viackrát blízko k double-double. Vie urobiť špinavú robotu aj na doskoku a je to hráč, ktorého tréneri majú radi, pretože od nich neuvidíte mnoho chýb," vyjadril sa tréner Slovenska. VIDEO: Tréner Aramis Naglič pred 3. fázou predkvalifikácie ME 2025

Pod vplyvom absencií hráčov ako je Mário Ihring, Martin Bachan a David Abrhám je jasné, že sa otvára priestor na hľadanie nových lídrov a príležitosť pre takých ako sú Tomáš Pavelka, Milan Szabó alebo Sebastián Rančík. "Sebastiána som chcel do reprezentácie, pretože je to hráč, ktorý má budúcnosť. Nie je v takom veku bežné vidieť takého hráča, s takými schopnosťami. Szabó priniesol veľkú energiu, ako nováčik v európskom basketbale trochu sa hľadá. V Interi bude mať dobrú školu," uviedol kouč Slovákov k novým tváram.

Program Slovenska v I-skupine predkvalifikácie ME 2025 22. júla o 18.00 h: Rumunsko - Slovensko

26. júla o 18.00 h: Slovensko - Albánsko

2. augusta o 18.00 h: Slovensko - Rumunsko

5. augusta o 20.30 h: Albánsko - Slovensko

Žiaden zápas nebude ľahký Dá sa tak očakávať, že spomenuté zmeny v zostave prinesú mierne úpravy herného prejavu slovenského výberu. "Je to klasický proces obmieňania. Niektorí nemohli prísť, čiže je to také prirodzené, že sa to mení. Máme pár nových mladých hráčov, ktorí urobia všetko pre to, aby sa ukázali v čo najlepšom svetle," myslí si Krajčovič.

Dvojzápas s Rakúskom (štvrtok 14. júla o 19.00 h v Pezinku a v nedeľu 16. júla o 17.00 h v St. Pöltene) bude už generálkou pre Slovákov na začiatok tretej fázy predkvalifikácie ME 2025. "Nebudem sa veľmi pozerať na výsledok zápasu, samozrejme, vždy je pekné vyhrávať. Nebolo ľahké nájsť súpera na prípravné zápasy. Kvalitou by malo byť Rakúsko na našej úrovni, čiže by to mali byť dobré stretnutia. Plánujeme pracovať na sebe, ideme hľadať našu hru a rytmus," načrtol Naglič plány do prípravného dvojzápasu.

Aktuálna nominácia Slovenska Šimon Krajčovič (Eisbären Bremerhaven/Nem.), Samuel Volárik (BC Komárno), Dalibor Hlivák, Michael Fusek (Spišskí Rytieri), Jakub Mokráň (BK Opava/ČR), Marek Doležaj (WWU Baskets Münster/Nem.), Matej Majerčák (NH Ostrava/ČR), Tomáš Pavelka (Tartu Ülikool/Est.), Lukáš Bolek (BKM Lučenec), Milan Szabó (University of Texas at Tyler/USA), Sebastián Rančík (Junipero Serra Catholic High School/USA), Vladimír Brodziansky (Joventut Badalona), Timotej Malovec (OKK Belehrad/Srb.)

V I-skupine si Slovensko zmeria sily s Rumunskom a Albánskom. Pre výber trénera Nagliča je to posledná šanca ako si zahrať v "riadnej" kvalifikácii na najbližší európsky šampionát, ktorého sa v roku 2025 organizátorsky zhostí Cyprus, Fínsko, Lotyšsko a Poľsko. Oboch súperov poznajú niektorí hráči z predchádzajúcich akcií.