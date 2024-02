Veríme si, vyhlásil navrátilec. Zápas s Belgickom dáva šancu na postup na ME

V prípade neúspechu to bude náročné. Ideme bojovať. Snívame o tom, že prejdeme cez skupinu. To by bolo niečo veľké a veľmi dobré.

O to väčšia dôležitosť pripadá na februárové duely v „céčku“. "Toto okno sa dá považovať za kľúčové. Zápas s Belgickom nám dáva šancu, ak by sme ho vyhrali, máme nádej.

Myslím si, že je to veľmi dobrý krok pre slovenský basketbal. Toto je už poriadna kvalifikácia, všetkým tímom na tom záleží a prídu s tými najlepšími hráčmi, ktorých majú. My tu máme každého, kto tu môže byť, kvalita tu teda je.“

"Pozerali sme ich duely so Slovenskom, tiež na letnom turnaji v Turecku, ale tam bolo mladšie družstvo. Belgicko príde so silným tímom. Nie je to síce súpiska z letnej predkvalifikácie o postup na OH, ale majú energiu a intenzitu vo svojej hre.

Majú hráčov z kvalitných klubov, stačí spomenúť Obasohana, ktorý robil veľké problémy svoju fyzickosťou. My nemáme takú váhu na pozícii rozohrávačov. Hrajú tvrdo, intenzívne, nebude ľahké nájsť cestu do koša.

Sú tu hráči, ktorí fyzicky môžu odpovedať, takže musíme fungovať ako tím. Vieme, čo chceme robiť, čo môžeme od nich očakávať a pripravíme sa najlepšie, ako môžeme. Kľúčom bude trpezlivosť v útoku, kontrola doskoku, defenzívna tranzícia, odpovedať na intenzitu a fyzickosť Belgicka,“ vyhlásil Naglič.