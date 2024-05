Katastrofálny začiatok, no šťastný koniec. V zápase o všetko triumfovali Levice

Niké SBL - semifinále

/stav série: 3:2, Levice postúpili do finále/

Obhajcovia titulu sa stretnú vo finálovej sérii so Spišskými Rytiermi. Oba tímy si zahrali o titul v sezóne 2020/21, z titulu sa vtedy radovali Spišiaci.

LEVICE. Basketbalisti tímu Patrioti Levice zvíťazili vo štvrtkovom piatom zápase semifinále play off Niké SBL nad BC Komárno 78:67 a postúpili do finále.

"Sú to pre mňa ťažké momenty. Som smutný, no zároveň aj hrdý. Toto je basketbal. Hrať proti Leviciam toľko zápasov je náročné.

Dnes sme možno ukázali sami sebe, čo sa má robiť. Sami vidíme, kto hral super. Tím vie, kto to zabezpečil. Sú zápasy pred nami, v ktorých budeme potrebovať výkony aj ďalších hráčov.

"Začali sme v stave 2:18. Keby niekto povedal, že vyhráme o dvojciferným výsledok, nikto by neveril. Vrátili sme sa a sme šťastní, čo sme dokázali dnes.

Ukázali sme dobrý basketbal. Snažili sme sa tím stabilizovať. Je to ľahké povedať, že sme vyhrávali o 15 bodov, no je náročné udržať takéto vedenie celý zápas," povedal po zápase tréner Komárna Ivan Djordjevič pre RTVS.

Boli sme len kúsok od postupu. Boli to nádherné štyri mesiace s týmto tímom. Ďakujem prezidentovi klubu za podporu, som srdečný muž. Bolo tam veľa zmien, raz hore, raz dole.

"Bola to veľmi náročná séria. Všetci diváci na Slovensku si zaslúžili tento piaty zápasy.

Začali sme veľmi nervózne, neviem čoho sme sa báli. Ďalej sme bojovali, zlepšili obranu. Som rád, že sme to takto zvládli.

V každom zápase to u nás môže potiahnuť niekto iný. Dnes to tréner rozložil viac na Slovákov. Komárnu ide veľký kredit za to, ako v sérii bojovalo," uviedol hráč Levíc Dávid Abrhám.