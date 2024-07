Čajky sa vyhli kvalifikácii a postúpili priamo do skupiny. Tešíme sa, hovorí tréner

„Samozrejme, tešíme sa, že sme sa dostali priamo do skupinovej fázy. Dá sa povedať, že sa to už očakávalo, pretože si myslím, že sme si za posledné obdobie nahrali body do renkingu.

Uvidíme, čo nám donesie žreb. V tomto prípade môžeme dúfať, že to bude niečo pozitívne. Urobíme všetko, aby sme na eurocupovú sezónu boli pripravení a dúfam, že sa nám podarí uhrať aj nejaký dobrý výsledok,“ uviedol pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.

Kvalifikácia je na programe 19. a 26. septembra, následne sa skompletizuje zoznam účastníkov skupinovej fázy.