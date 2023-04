Dokázali to, čo naposledy Košice. Je to veľká vec, tvrdí tréner Čajok Jankovič

Finálová séria bola ťažká. Vedeli sme, že Banská Bystrica nebude mať čo stratiť. Musím vyzdvihnúť veľký prínos Žofie Hruščákovej do tímu. Stále ukazuje obrovskú kvalitu, robila nám značné problémy, ale nakoniec sme to zvládli, za čo som veľmi rád," povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.

Bez jedinej prehry dokázali ovládnuť obe súťaže, čo sa naposledy podarilo pred siedmimi rokmi Good Angels Košice.

"Je to veľká vec. Svoje prvé veľké finále som s Košicami prehral práve proti Piešťanom, takže si to veľmi vážim, že som mohol byť súčasťou tohto a zvládli sme to. Veľké ďakujem dievčatám za to, že žiaden zápas nepodcenili, išli naplno a chceli hrať aj v relatívne ľahkých zápasoch.

Je to hlavne vďaka im, pretože ony si to museli odbehať, odmakať a počúvať moje reči o tom, ako to musia a nemôžu nič podceniť. Nepotrebovali nejakú špeciálnu motiváciu," uviedol Jankovič.