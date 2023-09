Prestupová bomba v NBA. Hviezdny rozohrávač sa pridá k Giannisovi

Do výmeny sa zapojí aj Phoenix Suns. Portland by mal získať Jruea Holidaya, Deandreho Aytona, Toumaniho Camaru, nechránený výber v prvom kole draftu v roku 2019 a práva na výmenu výberov v drafte v rokoch 2028 a 2030 od Milwaukee.

Portland ho draftoval v roku 2012. Za jedenásť rokov doviedol Lillard svoj tím osemkrát do play-off, no cez druhé kolo sa dostali len raz, a to v roku 2019, keď ich v sérii porazil Golden State Warriors 4-0 na zápasy.

S Giannisom to môže fungovať

Teraz sa pripojí k Giannisovi, čo znamená, že Bucks stavili na hru s dvoma hviezdami, ktorá sa posledné roky ukázala ako riskantná.

Lillard a Giannis však patria medzi pokornejšie hviezdy, ktoré netúžia po takej pozornosti, čo by mohlo byť výhodou. So zvýšenou pozornosťou fanúšikov a médií sa to ale môže rýchlo zmeniť, stačí, ak im to nebude spolu fungovať.

Bude zábava sledovať túto dvojicu, najmä ich akcie “pick-n-roll”, ktoré sa môžu stať ich hlavnou zbraňou.