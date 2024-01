Fantastický vstup Forster do olympijského roka, Weigertová zabehla rekord mítingu

BRATISLAVA. Slovenská atlétka Viktória Forster vstúpila do olympijského roka druhým najlepším časom kariéry na 60 m prekážok.

Oba časy ma potešili, zvládla som to veľmi dobre,“ skonštatovala pre atletika.sk Viktória Forster, slovenská atlétka roka 2023.

Nemala som pred súťažou žiadne očakávania, išla som do nej s tým, že je to úvod sezóny, potrebovala som si znova vyskúšať súťažnú atmosféru.

V druhom sme sa veľmi dobre potiahli so Stankou a bol z toho môj druhý najlepší čas, takže som veľmi spokojná, je to výborný odraz do ďalších pretekov.

"Uvedomujem si, že prvé preteky v sezóne neviem veľmi behať, vždy idem do nich s obavami a akýmsi vnútorným blokom. Čas po prvom behu ma potešil, pretože som ho išla veľmi na istotu nad prekážkami.

Neskutočná radosť Weigertovej

V prvej sérii šprintov na 60 m Monika Weigertová časom 7,31 vyrovnala rekord mítingu Britky Anyiky Onuorovej z roku 2006 a len o stotinku zaostala za svojím osobákom. V II. sérii (7,27) potom utvorila tri rekordy – osobný, mítingu i haly Elán.

"Tie emócie sa nedajú ani opísať. Prežívam neskutočnú radosť,“ tešila sa zverenka Eugena Lacza.

"Verila som tomu, že by som si mohla zabehnúť osobný rekord, a veľmi som dúfala, že uvidím za desatinnou čiarkou dvojku. Brala by som hocičo pod 7,30, hoci aj 7,29. Čas 7,27 je úžasný a nad moje očakávania, musím to ešte spracovať.

Už prvý beh so slabou štartovou reakciou naznačil, že by to mohlo byť dobré. Druhý beh sa mi vždy ide lepšie, ukázala som v ňom, na čo mám.“