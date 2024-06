Divákov baví typickou šou. V Košiciach sa predstaví veľká hviezda svetovej atletiky

Olympijskí víťaz a majster sveta pridal počas uplynulého týždňa do zbierky úspechov už tretí titul majstra Európy , keď triumfoval pred domácimi fanúšikmi v Ríme.

KOŠICE. Na 9. ročníku atletického mítingu JBL Jump fest v Košiciach (19.- 20. júna) sa predstaví aj taliansky skokan do výšky Gianmarco Tamberi.

Okrem Tamberiho nebude chýbať ani český objav prebiehajúcej sezóny Jan Štefela, ktorý na ME v Ríme obsadil 5. miesto s výkonom 226 cm. Jeho osobák je 230 cm rovnako ako v prípade ďalšieho z favoritov JBL festu Turka Alperena Aceta. S druhým najlepším osobným výkonom pricestuje do Košíc Bulhar Tihomir Ivanov (231).

Podujatie bude zároveň rozlúčka s kariérou v podaní domáceho výškara Lukáša Beera. O nej informoval už v septembri 2023 vo finále atletickej ligy v Banskej Bystrici, no napokon sa rozhodol využiť príležitosť rozlúčiť sa pred domácim publikom.

"Lukáš sa v práci v súčasnosti venuje mládeži v klube Atletika Košice, pre ktorú to bude tiež veľký zážitok. Rozlúčka by to mala byť veľkolepá," uviedol zakladateľ mítingu Stanislav Návesňák.

Teší ho, že atmosféru v Košiciach si vychutná aj bronzový z vlaňajších juniorských majstrovstiev Európy Robert Ruffíni ml., ktorý by v Košiciach rád prekonal vlaňajších 215 cm z Jeruzalemu, mohlo by sa mu to podariť práve na JBL Jump Fest.