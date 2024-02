Úradník obhájil titul, Czaková stanovila nový slovenský rekord

Účastník OH v Tokiu zvíťazil v osobnom rekorde 19:32,30 min. (doteraz 19:54,07 v roku 2023).

Úradník si vybojoval celkovo 13. titul majstra Slovenska, štvrtý v hale na 5000 m (2020, 2022 – 2024).

"S výkonom som spokojný tak na polovicu. Ideálne by bolo, ak by som stlačil čas pod 19:15 min, čo by znamenal aj výraznejší posun v olympijskom kvalifikačnom rebríčku," uviedol 27-ročný Úradník pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ).