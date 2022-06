Slovensko by malo mať mnohopočetné zastúpenie na atletických šampionátoch

Na ME by sa mohlo predstaviť až 20 Slovákov.

"Teoretickú šancu by mohli mať ešte kladivárka Veronika Kaňuchová a bežec na 400 m prekážok Martin Kučera. Ešte o niečo väčšiu šancu by mohla mať Gabriela Gajanová, ktorá však po dohode s trénerom Louisom Heyerom avizovala, že by aj v prípade postupu do Eugene necestovala.

Okrem nich mali právo štartu na MS aj Emma Zapletalová a Michal Morvay, ktorým účasť znemožnili zdravotné komplikácie. Samozrejme, v prípade, že by nepostihli zdravotné problémy Martinu Hrašnovú, Marcela Lomnického či Jána Volka, zrejme by na MS cestovali aj oni," dodal Pupiš.