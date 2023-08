Štartujú MS v atletike, Duplantis a Crouser s ambíciou svetového rekordu, predstaví sa 9 Slovákov

Útok na svetový rekord by mali predviesť predovšetkým švédsky žrdkár Armand Duplantis a americký guliar Ryan Crouser. Tradične ostro sledované budú šprinty na 100 m v mužskej i ženskej kategórii.

BUDAPEŠŤ. Maďarská metropola Budapešť bude od 19. do 27. augusta hostiť XIX. majstrovstvá sveta v atletike, na ktorých sa predstaví deväť slovenských reprezentantov.

Štvrtý muž minuloročných ME v Mníchove v najkratšom šprinte však súťaži v najnabitejších disciplínach a už postup do semifinále medzi 24 najlepších by bol úspechom.

Výkonnosť pod novým švajčiarskym trénerom Louisom Heyerom v tejto sezóne stúpla osemstovkárke Gabriele Gajanovej. Na júnovom mítingu Diamantovej ligy v Paríži dokázala držať krok s najlepšími a svoje osobné maximum vylepšila už na 1:59,86 min.