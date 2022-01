Tóth ovládol anketu naposledy, cenu získala aj 16-ročná Kurucová

Po OH v Tokiu totiž ukončil aktívnu kariéru športovca a stal sa riaditeľom VŠC Dukla Banská Bystrica. Druhý skončil Miroslav Úradník a tretí Michal Morvay. Informáciu priniesol oficiálny web Slovenského atletického zväzu (SAZ).

Olympijský víťaz na 50 km z Ria de Janeiro 2016 a majster sveta z Pekingu 2015 Matej Tóth vlani na OH v Japonsku skončil najlepšie zo Slovákov, v rozlúčkových pretekoch kariéry skončil na 50 km štrnásty v konkurencii 59 chodcov.

"Už to tak neprežívam, keďže som mimo aktívneho športu a mám pocit, že to všetko sa udialo už dávno. Je to pre mňa nostalgia.

Na druhej strane je pekné ukončiť kariéru ako najúspešnejší chodec roka,“ poznamenal Matej Tóth podľa atletika.sk.