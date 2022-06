Vytvárate vojnu v športe. Lasickeneová ostro skritizovala Bacha

Ruských atlétov zasiahol výrazne, keď prišli o možnosť štartovať na tohtoročných MS, ME i na mítingoch Diamantovej ligy.

Úradujúcej olympijskej šampiónke v skoku do výšky sa nepáči, že nemôže štartovať na žiadnej významnej súťaži, hoci napríklad ruskí tenisti môžu hrať na turnajoch.

Tenisti však prišli iba o Wimbledon a aj to proti vôli ATP a WTA, čoho následkom sa na turnaji nebudú udeľovať body do rebríčkov.

"Ruskí tenisti hrajú po celom svete a fanúšikovia potvrdili, že ich majú radi za to, čo predvádzajú. Nie pre ich štátnu príslušnosť. Tvrdíte, že zákaz štartu je pre našu ochranu, no nie je to pravda.