Hviezdny Tamberi odchádzal z Košíc sklamaný. Rozhovory pre médiá odmietol

Nepodarilo sa to ani najväčšej hviezde Talianovi Gianmarcovi Tamberimu, ktorý prišiel na súťaž s vizitkou čerstvého majstra Európy, no musel sa uspokojiť s druhým miestom za 223 cm.

V Košiciach sa predstavilo až šesť finalistov nedávnych ME. Víťaz košického "streetového" mítíngu Acet (V Ríme obsadil 10. miesto) zaostal o tri cm za olympijským limitom. "O rok sa vrátim do Košíc, aby som tú latku zdolal," prisľúbil Acet.

K favoritom patril aj Čech Jan Štefela, ktorý obsadil v Ríme 5. miesto po tom, čo zdolal 226 cm. V Košiciach skončil na štvrtom mieste rovnako ako Ukrajinec Vadim Kravčuk za výkon 219 cm.

"V rozskakovaní aj v pretekoch som sa cítil veľmi dobre. Boli ideálne podmienky na to, aby som prekonal aj vyššiu latku. Musím sa z toho iba poučiť a vziať skúsenosti. Už teraz sa teším na budúci rok, pretože tento míting bude raz naozaj veľký.

Tým, že je to na konštrukcii a s postavenými tribúnami okolo, vzniká jedinečný divácky kotol. Pripadám si ako na ME, na ktorých skandovali tisícky ľudí. Tu na to stačilo niekoľko stoviek a veľmi som si to užil," uviedol Štefela pre TASR.