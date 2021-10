Veľká dráma. Rozbehnutý Trenčín zastavil až VAR a potom udrel Slovan

Fortuna liga - 13. kolo

TRENČÍN. Futbalisti ŠK Slovan zvládli drmatickú koncovku, keď v zápase 13. kola Fortuna ligy vyhrali na pôde AS Trenčín 3:2. Rozhodujúci gól strelil v 82. minúte Ezekiel Henty.

Už v 2. minúte sa dostal k zakončeniu Jendrišek, no hlavou minul bránu. Trenčania sa neustále pohybovali na polovici súpera a v 33. minúte bola ich aktivita odmenená priamym kopom z hranice šestnástky.

Trenčania nemali v zápase čo stratiť. Do zápasu vstúpili bez rešpektu a udávali tón duelu celý prvý polčas.

Kadák loptu ideálne zakrútil okolo múru, no trafil iba žrď. Kapitán domácich však napokon sieť rozvlnil a to exportnou strelou z 30 metrov v 42. minúte.

II. polčas:

Slovan po polčase vymenil ofenzívnych hráčov a do druhej štyridsaťpäťminútovky vstúpil ako vymenený. Striedajúci Čavrič sa už po dvoch minútach predral do šestnástky, no z uhla trafil iba brankára Kukučku.